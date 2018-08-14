Річардс покине Астон Віллу після 668 днів поза грою

Астон Вілла позбудеться захисника Майки Річардса, який востаннє виходив на поле в 2016 році.

Майка РІчардс має невдовзі покинути Астон Віллу, повідомляє Talksport. Футболіст не з'являється на полі вже протягом 668 днів. Він покине клуб на правах вільного агента.

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Востаннє захисник був задіяний у грі проти Вулверхемптона в жовтні 2016 року. Окрім цього він не потрапляв у заявку "вілланів" з вересня 2017 року.

При цьому гравець продовжує заробляти 35 тисяч фунтів на тиждень, а це означає, що він вже заробив більше 3 млн фунтів, знаходячись поза грою. Контракт Майки з Астон Віллою розрахований до кінця сезону 2018/2019.