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Річардс покине Астон Віллу після 668 днів поза грою

14:38 334 Читать на русском
Річардс покине Астон Віллу після 668 днів поза грою
Майка Річардс / соцмережі

Астон Вілла позбудеться захисника Майки Річардса, який востаннє виходив на поле в 2016 році.

Майка РІчардс має невдовзі покинути Астон Віллу, повідомляє Talksport. Футболіст не з'являється на полі вже протягом 668 днів. Він покине клуб на правах вільного агента.

Майка Річардс не грає майже 500 днів – куди подівся чемпіон Англії у складі Манчестер Сіті?

Востаннє захисник був задіяний у грі проти Вулверхемптона в жовтні 2016 року. Окрім цього він не потрапляв у заявку "вілланів" з вересня 2017 року.

При цьому гравець продовжує заробляти 35 тисяч фунтів на тиждень, а це означає, що він вже заробив більше 3 млн фунтів, знаходячись поза грою. Контракт Майки з Астон Віллою розрахований до кінця сезону 2018/2019.

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