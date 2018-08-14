Ричардс покинет Астон Виллу после 668 дней вне игры

Астон Вилла избавится защитника Майки Ричардса, который последний раз выходил на поле в 2016 году.

Майка Ричардс должен вскоре покинуть Астон Виллу, сообщает Talksport. Футболист не появляется на поле уже в течение 668 дней. Он покинет клуб на правах свободного агента.

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Последний раз защитник был задействован в игре против Вулверхэмптона в октябре 2016 года. Кроме этого он не попадал в заявку "вилланов" с сентября 2017 года.

При этом игрок продолжает зарабатывать 35 тысяч фунтов в неделю, а это значит, что он уже заработал более 3 млн фунтов, находясь вне игры. Контракт Майки с Астон Виллой рассчитан до конца сезона 2018/2019.