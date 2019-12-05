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Рибка розповів про борги одного зі своїх колишніх клубів

08:00 1295 Читать на русском
Рибка розповів про борги одного зі своїх колишніх клубів
Олександр Рибка / Сайт Карабюкспора

Голкіпер азербайджанського Сабаїла Олександр Рибка зізнався, що у нього є невирішені фінансові питання з Карабюкспором, за який він виступав у сезоні 2017/18.

"З Карабюкспором справи тягнуться вже давно. Вони і досі винні мені досить велику суму. Суд? Він уже закінчився.

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Прийняли рішення на мою користь, тому Карабюкспор зобов'язаний виплатити мені певну суму. Щоправда, не знаю, чи вони виплатять її. Клуб поки існує, але, як показує практика, вони ведуть клуб до банкрутства, тому надії на виплати невеликі", – пояснив Рибка в інтервFootBoom.

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Нагадаємо, екс-голкіпер Динамо і Шахтаря провів у Туреччині два сезони (після Карабюкспора був Аф'юнспор), а у січні цього року приєднався до Сабаїла.

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Теги
Карабюкспор Карабюкспор Туреччина Українці за кордоном Олександр Рибка Олександр Рибка
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