Рибка скептично оцінив свої шанси повернутися до збірної України

Голкіпер азербайджанського Сабаїла Олександр Рибка поділився думками щодо своїх перспектив у команді Андрія Шевченка.

"Надії, напевно, є у всіх футболістів. Всі мріють грати в складі збірної, я роблю все можливе, свою роботу.

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Як показує практика, наш тренерський штаб навряд чи заглядає в Азербайджан і дивиться, як тут грають українці. Не маю великих надій отримати виклик в збірну, але якщо таке трапиться, то з гордістю знову одягну футболку національної команди", – сказав Рибка в інтерв'ю FootBoom.

Нагадаємо, у активі екс-голкіпера Динамо і Шахтаря є два матчі за збірну України, в яких він пропустив три голи.

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