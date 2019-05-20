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Рибалка не допоміг Сівасспору обіграти Анкарагюджю – українець став одним із найкращих у своїй команді

20 травня 22:50 59 Читать на русском
Рибалка не допоміг Сівасспору обіграти Анкарагюджю – українець став одним із найкращих у своїй команді
Анкарагюджю – Сівасспор – 3:1 / Твіттер ФК Сівасспор

В матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини Анкарагюджю впевнено переграв Сівасспор (3:1).

Чемпіонат Туреччини, 33-й тур

Анкарагюджю – Сівасспор – 3:1

Голи: Сако, 24, Бойд, 34, Кантерос, 50 – Браз, 61

Анкарагюджю вдома переграв Сівасспор. Вже в першому таймі господарі зробили свою перевагу комфортною, Сако та Бойд стали авторами голів. Кантерос по перерві зробив рахунок розгромним. Сівасспор зумів відзначитись голом престижу у виконанні Браза, але більшого досягнути не вдалось. Додамо, що Рибалка вийшов у складі Сівасспора на початку другого тайму і отримав одну з найкращих оцінок у своїй команді.

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Таким чином, Анкарагюджю набрав 40 очок та піднявся на 12 місце, Сівасспор з 38 пунктами залишився на 14 позиції.

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Туреччина Українці за кордоном Сергій Рибалка Сергій Рибалка Сівасспор Сівасспор
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