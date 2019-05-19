Морозюк допоміг Різеспору здобути нічию у чемпіонаті Туреччини – українець отримав середній бал

Відбувся матч 33 туру чемпіонату Туреччини, де Аланьяспор зустрічався з Різеспором.

Турецька Суперліга. 33 тур

Аланьяспор – Різеспор – 1:1

Голи: Сіссе, 12 – 64, Мурікі, 64 (пен)

Кравець голом, а Кучер асистом врятували свою команду від поразки у чемпіонаті Туреччини

У 33 турі чемпіонату Туреччини Аланьяспор приймав Різеспор. У складі гостей на поле з перших хвилин вийшов український захисник Микола Морозюк. На 89-ій хвилині футболіста замінили.

На початку першого тайму господарі поля вийшли вперед, цей результат тримався до 64-ї хвилини, поки рахунок з пенальті не зрівняв Мурікі. Микола Морозюк результативними діями не відзначався. Українець отримав від статистичного порталу SofaScore середню оцінку в команді – 7.0.

Яремчук асистом допоміг Генту перемогти Андерлехт Макаренка, який вперше за 56 років не потрапив у єврокубки

До слова, за тур до закінчення чемпіонату Туреччини команда українця посідає 9 сходинку у турнірній таблиці та вже не претендує на зону Ліги Європи.