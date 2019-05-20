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Рыбалка не уберег Сивасспор от поражения Анкарагюджю – украинец стал одним из лучших в своей команде

20 мая 22:52 24 Читати українською
Рыбалка не уберег Сивасспор от поражения Анкарагюджю – украинец стал одним из лучших в своей команде
Анкарагюджю – Сивасспор – 3:1 / Твиттер ФК Сивасспор

В матче 33-го тура чемпионата Турции Анкарагюджю уверенно переиграл Сивасспор (3:1).

Чемпионат Турции, 33-й тур

Анкарагюджю – Сивасспор – 3:1

Голы: Сако, 24, Бойд, 34, Кантерос, 50 – Браз, 61

Анкарагюджю дома переиграл Сивасспор. Уже в первом тайме хозяева сделали свое преимущество комфортным, Сако и Бойд стали авторами голов. Кантерос после перерыва сделал счет разгромным. Сивасспор сумел отличиться голом престижа в исполнении Браге, но большего достичь не удалось. Добавим, что Рыбалка вышел в составе Сивасспора в начале второго тайма и получил одну из лучших оценок в своей команде.

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Таким образом, Анкарагюджю набрал 40 очков и поднялся на 12 место, Сивасспор с 38 пунктами остался на 14 позиции.

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