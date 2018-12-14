Ріанчо розповів, в який топ-чемпіонат потрібно перейти Циганкову

Колишній тренер Динамо Рауль Ріанчо вважає, що півзахиснику Віктору Циганкову не варто поспішати з переїздом в топ-чемпіонат.

"Потенціал Віктора було видно давно, проте не варто забувати, що він виконав велику роботу з тренерами академії Альберто, Унаї і Вісенте.

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Все потрібно робити в правильний момент. Можна поїхати в Європу занадто рано і там провалитися. Потрібно бути готовим морально і психологічно. Циганкову ще рано йти з Динамо. Не можна перестрибувати.

Ідеальна ліга для Циганкова – Іспанія. Коли він буде готовий, зможе грати в будь-якому чемпіонаті. Він зможе дати собі раду в будь-якому чемпіонаті, якщо буде готовий фізично, тактично і психологічно",– цитує Ріанчо FootballHub.

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