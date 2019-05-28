Ріанчо: Обожнюю Шевченка як гравця, але як людина він мене розчарував

Колишній асистент наставника збірної України Рауль Ріанчо розповів про суперечності з керівництвом УАФ.

"Я провів в Україні 5 років. 2,5 були дуже щасливими, а 2,5 стали розчаруванням через проблеми з УАФ. Мені дали слово. В Україні, як і в Іспанії, якщо домовляєшся і тиснеш руку, то не потрібно підписувати ніяких документів. Це називається "договір дорожчий за гроші". А тут вийшло, що ніякі потиски рук не допомагають.

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Кому тиснув руку? Павелку і Шевченку. Під час останньої зустрічі з тренером збірної він не розмовляв зі мною ввічливо і не дотримав слова. Я встав і вийшов.

Багато років він був найкращим гравцем Європи, а, можливо, і світу. Шевченко був моїм ідолом. Я його обожнюю як гравця, але як людина він мене розчарував. Коли я сюди приїжджаю, то згадую цю ситуацію і стаю трохи сумним.

Не думаю, що моя ситуація вирішиться. Шевченко і Павелко "футболять" мене один до іншого. І ніхто нічого не може вирішити. Коли я дзвоню Павелку і кажу, що ви не виконали того, про що ми домовлялися, він відповідає, що все зробив. Тоді Шевченко не дотримав свого слова? І Павелко мені не відповідає. Але я хочу цю сторінку перевернути. Ця ситуація мене засмучує, адже мій кумир звалився з п'єдесталу.

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Коли я приїжджаю до Києва, то відразу телефоную Реброву, чи є він. Мені хочеться з ним бачитися. Хотілося б мати такі відносини і з Шевченком, але він впав у моїх очах. На цьому тема закрита", – цитує Ріанчо Tribuna.com.