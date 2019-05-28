Шевченко пригадав, як 13 років тому виграв дуель у Буффона і приніс Мілану перемогу у Лізі чемпіонів

Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко пригадав тріумф "россонері" у Лізі чемпіонів сезону 2002/03.

"Дякую усім партнерам в Мілані та вболівальникам. Незабутній момент", – написав Шевченко на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Нагадаємо, 28 травня 2003 року Мілан на манчестерському Олд Траффорд у фіналі Ліги чемпіонів обіграв туринський Ювентус. Доля переможця з'ясовувалася у серії післяматчевих пенальті, вирішальний з яких реалізував нинішній наставник збірної України.