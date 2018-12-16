Реймс переграв Страсбур у єдиному матчі Ліги 1 – решта поєдинків перенесена через протести "жовтих жилетів"

Реймс у битві середняків французької Ліги 1 зумів на власному полі переграти Страсбур. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 18-й тур

Реймс – Страсбур – 2:1

Голи: Думбія, 6, Кафаро, 66 – Томассон, 48

Уже на 6-й хвилині Муса Думбія гарним ударом із відскоком від газону вразив дальній кут воріт Страсбура. Проте, на старті другої половини гри Адрієн Томассон вдало зіграв на добиванні та відновив рівновагу на табло. Вирвати перемогу для господарів взявся Матьє Кафаро – на 66-й хвилині до його прямого удару зі штрафного кіпер гостей Селс виявився неготовим.

Отже, 2:1 на користь Реймса – перемога, яка дозволила "червоно-білим" обійти свого опонента в турнірній таблиці та піднятися на восьму сходинку. Ще три матчі суботньої програми туру в Лізі 1 перенесено через протести "жовтих жилетів" у Парижі та інших великих містах країни.