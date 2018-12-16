toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Реймс переграв Страсбур у єдиному матчі Ліги 1 – решта поєдинків перенесена через протести "жовтих жилетів"

15 грудня 23:18 29 Читать на русском
Реймс переграв Страсбур у єдиному матчі Ліги 1 – решта поєдинків перенесена через протести "жовтих жилетів"
Радість "червоно-білих" / твіттер Реймса

Реймс у битві середняків французької Ліги 1 зумів на власному полі переграти Страсбур. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 18-й тур

Реймс – Страсбур – 2:1

Голи: Думбія, 6, Кафаро, 66 – Томассон, 48

Уже на 6-й хвилині Муса Думбія гарним ударом із відскоком від газону вразив дальній кут воріт Страсбура. Проте, на старті другої половини гри Адрієн Томассон вдало зіграв на добиванні та відновив рівновагу на табло. Вирвати перемогу для господарів взявся Матьє Кафаро – на 66-й хвилині до його прямого удару зі штрафного кіпер гостей Селс виявився неготовим.

Отже, 2:1 на користь Реймса – перемога, яка дозволила "червоно-білим" обійти свого опонента в турнірній таблиці та піднятися на восьму сходинку. Ще три матчі суботньої програми туру в Лізі 1 перенесено через протести "жовтих жилетів" у Парижі та інших великих містах країни.

Франція18 турСтад Огюст Делоне (Реймс)

Реймс - Страсбур: Субота 15 грудня 2018

Реймс
Матч завершено
2 : 1
Страсбур
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реймс Реймс Франція Страсбур Страсбур Реймс - Страсбур
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
48
хв
Ліверпуль
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук