Ренн – Динамо: кияни полетіли до Франції без Бєсєдіна, але з Вербічем

Ренн – Динамо: кияни полетіли у Франції без Бєсєдіна, але з Вербічем

Сьогодні зранку делегація київського Динамо відлетіла до Франції, де столичний клуб зіграє поєдинок 3-го туру Ліги Європи проти Ренна.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич взяв до Франції 21-го футболіста, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Зазначимо, що разом із командою на матч Ліги Європи полетів хавбек Беньямін Вербіч, який відновився після пошкодження та зможе допомогти Динамо у матчі проти Ренна. Натомість форвард киян Артем Бєсєдін продовжує курс реабілітації після травми та тренується за індивідуальною програмою.

Окрім травмованого Бєсєдіна на матч з Ренном не полетіли форвард Назарій Русин, оборонець Артем Шабанов та півзахисник Вітор Буено.

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Список футболістів, які полетіли у Францію:

Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько;

Захисники: Микола Морозюк, Йосип Піваріч, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Міккел Дуелунд;

Нападники: Владислав Супряга.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22 годині.

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