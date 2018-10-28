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Ренн – Динамо: Кендзьора забив ювілейний гостьовий гол українських команд у єврокубках

26 жовтня 12:30 1120 Читать на русском
Ренн – Динамо: Кендзьора забив ювілейний гостьовий гол українських команд у єврокубках
Томаш Кендзьора в матчі з Ренном / фото: Футбол 24

Захисник Динамо Томаш Кендзьора відзначився 600-м гостьовим голом в історії виступів українських команд у єврокубках.

В матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи Ренн – Динамо Томаш Кендзьора блискучим дальнім ударом відкрив рахунок у грі.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Цей гол став 600-м в гостях для українських команд у єврокубкових матчах. Першим взяттям воріт відзначився Андрій Біба ще у 1965 році в поєдинку Кубка володарів кубків проти Колрейну, інформує офіційний сайт УПЛ.

Таким чином гол Віталія Буяльського відкрив вже сьому сотню гостьових голів українських команд. Цікаво, що Динамо забило найбільше голів на виїзді серед усіх інших команд України – 223. У Шахтаря 152 м'ячі, у Дніпра – 72.

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Всього ж українські клуби забили 315 голів у Кубку УЄФА/Лізі Європи, 219 – в ЛЧ, 57 – в Кубку Кубків, 9 – в Кубку Інтертото та 1 в Суперкубку УЄФА.

До слова, в цьому ж поєдинку Динамо провело 1000-й матч українських команд у єврокубках.

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Ліга Європи Ренн - Динамо
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