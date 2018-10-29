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Ренн – Динамо: Кендзёра забил юбилейный гостевой гол украинских команд в еврокубках

26 октября 12:30 115 Читати українською
Ренн – Динамо: Кендзёра забил юбилейный гостевой гол украинских команд в еврокубках
Томаш Кендзёра в матче с Ренном / фото: Футбол 24

Защитник Динамо Томаш Кендзёра отличился 600-м гостевым голом в истории выступлений украинских команд в еврокубках.

В матче 3 тура группового турнира Лиги Европы Ренн – Динамо Томаш Кендзёра блестящим дальним ударом открыл счет в игре.

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Этот гол стал 600-м в гостях для украинских команд в еврокубковых матчах. Первым взятием ворот отметился Андрей Биба еще в 1965 году в поединке Кубка обладателей кубков против Колрейну, информирует официальный сайт УПЛ.

Таким образом гол Виталия Буяльского открыл уже седьмую сотню гостевых голов украинских команд. Интересно, что Динамо забило больше всех голов на выезде среди всех команд Украины – 223. У Шахтера 152 мяча, у Днепра – 72.

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Всего же украинские клубы забили 315 голов в Кубке УЕФА/Лиге Европы, 219 – в ЛЧ, 57 – в Кубке Кубков, 9 – в Кубке Интертото и 1 в Суперкубке УЕФА.

К слову, в этом же поединке Динамо провело 1000-й матч украинских команд в еврокубках.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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