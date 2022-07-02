Голкіпер Міле Свілар приєднався до римлян після завершення контракту з Бенфікою. Новачок отримав светр з номером 99 і контракт на 5 сезонів, інформує офіційний сайт "вовків".

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Бенфіка у 2017 році віддала 2,5 млн євро за вихованця Андерлехта. Свілар вважався перспективним і навіть став наймолодшим голкіпером-дебютантом в історії Ліги чемпіонів (18 років та 53 дні). У тому ж матчі проти Манчестер Юнайтед (жовтень 2017-го) воротар відбив пенальті і організував курйозний автогол. Загалом Свілар так і не зміг стати постійним №1 Бенфіки, награвши за 5 років лише 23 матчі.

Додамо, що це другий літній трансфер Роми у міжсезоння після Неманьї Матіча, який також прийшов вільним агентом.

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