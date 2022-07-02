Голкипер Миле Свилар присоединился к римлянам по завершении контракта с Бенфикой. Новичок получил свитер с номером 99 и контракт на 5 сезонов, сообщает официальный сайт "волков".

Рома готовится всколыхнуть рынок сенсационным трансфером Роналду – уже есть дата объявления перехода

Бенфика в 2017 году отдала 2,5 млн евро за воспитанника Андерлехта. Свилар считался перспективным и даже стал самым молодым голкипером-дебютантом в истории Лиги чемпионов (18 лет и 53 дня). В том же матче против Манчестер Юнайтед (октябрь 2017-го) вратарь отразил пенальти и организовал курьезный автогол. В целом Свилар так и не смог стать постоянным №1 Бенфики, наиграв за 5 лет всего 23 матча.

Это второй летний трансфер Ромы в межсезонье после Неманьи Матича, который также пришел свободным агентом.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо