Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа хоче, щоб його перебування в клубі оцінили належним чином.

Чинна угода 32-річного іспанця з манкуніанцями завершується вже влітку. Ерік Тен Хаг дуже задоволений грою голкіпера, тому хоче зберегти його в команді. Сторони вже давно ведуть переговори щодо нового контракту.

Продаж Манчестер Юнайтед може побити рекорд – керівництво клубу отримало покращені пропозиції

За інформацією The Athletic, Де Хеа нещодавно відхилив одну із пропозицій та чекає на покращення умов. Наразі Давід заробляє 375 тисяч фунтів на тиждень, що є найвищим показником для голкіперів у світі. Він розуміє, що заробітки неодмінно знизяться, але хоче, щоб його працю оцінили належним чином.

До слова, Давід Де Хеа виступає за Манчестер Юнайтед з 2011 року. За цей період іспанець виграв 8 трофеїв та побив рекорд МЮ за кількістю "сухих" матчів. Також Де Хеа став наймолодшим голкіпером, який зіграв 400 матчів в рамках АПЛ.

Зірковий дует Реала, рекордсмен МЮ, чемпіони світу: топ-10 вільних агентів без форвардів