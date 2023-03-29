Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа хочет, чтобы его пребывание в клубе оценили по достоинству.

Действующее соглашение 32-летнего испанца с манкунианцами завершается уже летом. Эрик Тен Хаг очень доволен игрой голкипера, потому хочет сохранить его в команде. Стороны уже давно ведут переговоры по новому контракту.

Продажа Манчестер Юнайтед может побить рекорд – руководство клуба получило улучшенные предложения

По информации The Athletic, Де Хеа недавно отклонил одно из предложений и ожидает улучшения условий. В настоящее время Давид зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю, что является самым высоким показателем для голкиперов в мире. Он понимает, что заработки обязательно снизятся, но хочет, чтобы его труд оценили по достоинству.

К слову, Давид Де Хеа выступает за Манчестер Юнайтед с 2011 года. За этот период испанец выиграл 8 трофеев и побил рекорд МЮ по числу "сухих" матчей. Также Де Хеа стал самым молодым голкипером, сыгравшим 400 матчей в рамках АПЛ.

Звездный дуэт Реала, рекордсмен МЮ, чемпионы мира: топ-10 свободных агентов без форвардов