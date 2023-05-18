"Несколько недель назад я говорил, что существует шорт-лист, в котором среди прочих находятся Шовковский, Воронин и Кравченко. От своих слов не отказываюсь, но, похоже, штаб ассистентов будет формироваться из других представителей. Из иностранцев.

Ребров подписал контракт со сборной Украины, – Романо

В частности, помощниками Реброва в сборной Украины должны стать специалисты, с которыми он много и успешно работал в структурах Динамо и Ференцвароша – Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх. Утверждение их кандидатур, по моей информации, на финальном этапе", – написал Зверов в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Ребров уже подписал контракт со сборной Украины.

Ярмоленко забил гол, а VAR отобрал дубль – команда Реброва в шаге от выхода в финал Кубка