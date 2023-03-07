"Я сам тому і не реагую на цю інформацію і нічого не коментую, оскільки у мене зараз є чинний контракт з Аль-Айном. Я звик з повагою ставитися до своїх поточних зобов’язань і до тих людей, з якими в чинний момент працюю. Мій контракт закінчується в кінці червня.

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Так, тренер має право в якийсь момент почати вести переговори, але головне, що зараз я, як і раніше, є головним тренером Аль-Айна. Тому я не про що, що не стосується цього клубу, не висловлююся. Тим паче, що так, як до мене ставляться тут, до мене не ставилися ні в одному з клубів, де я працював раніше. І тому з моєї сторони таке ж ставлення до Аль-Айна. Я радий, що працюю тут.

Одним словом, зараз я зосереджений на своїй роботі. Тому жодних коментарів з приводу збірної України я і не давав. Коли закінчиться мій контракт, я матиму право вирішувати, що мені робити далі, і з ким співпрацювати. Повторюся, у мені є чинний контракт. Не стану заперечувати наявність різних контактів, але зараз я головний тренер Аль-Айна. І я не уявляю, як за цих обставин мене пов’язують із збірною України.

Так, я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з Аль-Айном. Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори з Ребровим. Я готовий до цього.

Буду готовий, коли закінчиться мій контракт із Аль-Айном. Якщо я буду вільний на той момент часу. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні подивимося. Повторюся, в цій ситуації все залежить не тільки від мене", – поділився Ребров в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

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