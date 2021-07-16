"Думаю, що кожен тренер мріє працювати в національній команді своєї країни. Потрібен відповідний час для цього. Ти ніколи не знаєш, що трапиться в майбутньому. Я впевнений, що Андрій Шевченко хотів би працювати кожного дня. Він – молодий тренер. Для нього важливо знайти клуб, щоб працювати в ньому кожен день. Теж саме зі мною.

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Я насолоджуюся роботою в такому ритмі. І я не знаю, що буде в майбутньому. Можливо, через кілька років у мене буде можливість попрацювати у збірній України. Але зараз я насолоджуюся щоденною роботою. Це моє життя. Для мене це різні речі – робота в клубі і робота в збірній", – зазначив Ребров на подкасті Ukraine+Football.

Нагадаємо, що Ребров офіційно став наставником Аль-Айна з ОАЕ, перед цим покинувши Ференцварош після трьох чемпіонств поспіль та сенсаційного виходу в груповий етап ЛЧ 2020/21. Окрім цього, Сергій Станіславович очолював Аль-Ахлі із Джидди та київське Динамо.

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