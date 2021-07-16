"Думаю, что каждый тренер мечтает работать в национальной команде своей страны. Нужно подходящее время для этого. Ты никогда не знаешь, что случится в будущем. Я уверен, что Андрей Шевченко хотел бы работать каждый день. Он – молодой тренер. Для него важно найти клуб, чтобы работать в нем каждый день. Тоже самое со мной.

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Я наслаждаюсь работой в таком ритме. И я не знаю, что будет в будущем. Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь. Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной", – отметил Ребров на подкасте Ukraine+Football.

Напомним, что Ребров официально стал наставником Аль-Айна из ОАЭ, перед этим покинув Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. Кроме этого, Сергей Станиславович возглавлял Аль-Ахли из Джидды и киевское Динамо.

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