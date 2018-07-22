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Шахтар – Динамо: в мережі з'явилось відео масової бійки вболівальників

11:45 67 Читать на русском
Шахтар – Динамо: в мережі з'явилось відео масової бійки вболівальників
Поліція затримує вболівальників / Фото з соцмереж

Перед матчем за Суперкубок України в Одесі виникла масова сутичка вболівальників Шахтаря та Динамо.

На офіційному каналі національної поліції в YouTube опубліковане відео бійки між вболівальниками київського Динамо та донецького Шахтаря перед матчем за Суперкубок України в Одесі.

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За інформацією поліції, у бійці взяли участь близько 200 осіб. У райвідділ поліції з них було доставлено шістьох вболівальників, яким може бути винесена підозра в хуліганстві.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Суперкубок України Шахтар - Динамо Відеоновини футбольні фанати
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