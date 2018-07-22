Шахтар – Динамо: в мережі з'явилось відео масової бійки вболівальників

Перед матчем за Суперкубок України в Одесі виникла масова сутичка вболівальників Шахтаря та Динамо.

На офіційному каналі національної поліції в YouTube опубліковане відео бійки між вболівальниками київського Динамо та донецького Шахтаря перед матчем за Суперкубок України в Одесі.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

За інформацією поліції, у бійці взяли участь близько 200 осіб. У райвідділ поліції з них було доставлено шістьох вболівальників, яким може бути винесена підозра в хуліганстві.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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