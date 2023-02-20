"Пане Президенте, від імені всіх українців, ми дякуємо Вам за Вашу нескінченну підтримку! Дуже приємно бачити, як один із найсильніших союзників України відвідує нашу столицю та продовжує зміцнювати відносини між нашими країнами, у найскладніший час історії нашої країни, яка уже рік від часу повномасштабного вторгнення Росії захищає свою незалежність і демократичні цінності вільного світу.

Лінекер красномовно відреагував на приїзд Байдена у Київ

Вірю, що Ви і надалі стоятимете на боці України! І впевнений, що разом ми здобудемо перемогу над агресором, за яку так багато наших людей вже заплатили найвищу ціну", – написав Ребров у своєму Instagram.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 лютого, близько опівдня Офіс президента України підтвердив приїзд Джо Байдена до Києва, опублікувавши фото з вулиць столиці. Президент США анонсував новий пакет військової допомоги Україні та додаткові санкції проти Росії за агресію.

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