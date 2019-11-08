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Ребров після нічиєї з ЦСКА відмовився оцінювати шанси Ференцвароша на вихід у плей-офф Ліги Європи

01:45 108 Читать на русском
Ребров після нічиєї з ЦСКА відмовився оцінювати шанси Ференцвароша на вихід у плей-офф Ліги Європи
Сергій Ребров / Getty images

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями після матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи з московським ЦСКА (0:0).

 
Кіріл Набабкін 90+2’
90+2’ Кіріл Набабкін

"Важка гра, знали, проти кого граємо. Проаналізували перший матч з ЦСКА. В обороні зіграли більш надійно, особливо в першому таймі. ЦСКА постійно бере участь в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Ми заслужили очко, могли і вирвати гру. У першому матчі допустили набагато більше помилок в захисті, ніж сьогодні.

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Шанси Ференцвароша? На що? Ми 15 років не були в групі. Зараз повинні концентруватися на кожній грі, а не думати, скільки очок треба набрати. Треба вдосконалювати свою гру і намагатися в кожному матчі набирати очки.

По-моєму, зіграли досить компактно в обороні. Сказав команді перед матчем: у нас не буде 8-10 моментів, треба намагатися реалізувати кожен. Думаю, глядачі залишилися задоволені грою і самовіддачею футболістів Ференцвароша.

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Гравці впоралися зі своїм завданням і в атаці, і в обороні. Наведу приклад: в чемпіонаті Угорщини команда пробігає 110 км, а в Москві 121. Це різні цифри. Потрібне бажання і здібності виконувати такий обсяг роботи", – цитує Реброва Sport24.

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Теги
Ліга Європи Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Ференцварош - ЦСКА Москва
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