Російські фанати перед матчем проти Ференцвароша Реброва влаштували безлад у метро – заблокована одна гілка підземки

Сьогодні в Будапешті відбудеться матч четвертого туру групового раунду Ліги Європи між місцевим Ференцварошем і московським ЦСКА. Фанати гостей ще до гри встигли відзначитися з негативного боку.

Вболівальники московської команди влаштували безлад в метро Будапешта. Фанати забралися в поїзд і тримають його на станції, не даючи рушити, повідомляє Sport24.

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За інформацією видання, поліція перекрила рух гілкою метрополітену, де відбувся інцидент. Відзначимо, що це єдина гілка підземки, яка веде до стадіону.

Нагадаємо, зустріч Ференцварош – ЦСКА розпочнеться о 22:00 за київським часом. Московський матч два тижні тому закінчився мінімальною перемогою команди Сергія Реброва (1:0).

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