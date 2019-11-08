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Ребров после ничьей с ЦСКА отказался оценивать шансы Ференцвароша на выход в плей-офф Лиги Европы

01:45 4 Читати українською
Ребров после ничьей с ЦСКА отказался оценивать шансы Ференцвароша на выход в плей-офф Лиги Европы
Сергей Ребров / Getty images

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (0:0).

 
Кирилл Набабкин 90+2’
90+2’ Кирилл Набабкин

"Тяжелая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первый матч с ЦСКА. В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы заслужили очко, могли и вырвать игру. В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня.

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Шансы Ференцвароша? На что? Мы 15 лет не были в группе. Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и пытаться в каждом матче набирать очки.

По-моему, сыграли достаточно компактно в обороне. Сказал команде перед матчем: у нас не будет 8-10 моментов, надо стараться реализовать каждый. Думаю, зрители остались довольны игрой и самоотдачей футболистов Ференцвароша.

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Игроки справились со своей задачей и в атаке, и в обороне. Приведу пример: в чемпионате Венгрии команда пробегает 110 км, а в Москве 121 Это разные цифры. Нужно желание и способности выполнять такой объем работы", – цитирует Реброва Sport24.

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Лига Европы Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом Ференцварош - ЦСКА Москва
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