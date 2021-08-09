"Сергей Ребров на самом деле очень хочет работать в сборной, его шаги направлены на то, чтобы согласовать разрыв контракта с Аль-Айном.

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Казалось, что все идет хорошо, ведь устное согласие Ребров получил, но когда дело дошло до подписания документов, Аль-Айн взял паузу и пока не хочет разрывать контракт с украинским тренером. Завтра вечером (10 августа) Ребров вынужден вернуться в расположение своего клуба.

В его контракте нет пункта о досрочном прекращении сотрудничества. Если будет одностронний разрыв – будут штрафные санкции. Стоит ли это делать, ведь может быть достаточно дорогая компнсация за уход.

Сейчас идут консультации. Ребров был убежден, что ему позволят уйти. В ближайшие несколько дней все выяснится, УАФ рассматривает возможность скорейшего назначения Реброва. К этому все шло, но ситуация развернулась в другую сторону. Шейхи пока не готовы отпускать Реброва в сборную Украины.

Я знаю, что Мирон Маркевич остается кандидатом на эту должность. Есть кандидатуры и других украинских тренеров – среди них те, кто работает в УПЛ. О иностранце речь не идет. Новым тренером сборной будет украинец – это точно", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, после ухода из национальной команды Андрея Шевченко кресло наставника "сине-желтых" остается вакантным.

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