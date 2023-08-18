Екс-тренер Наполі Лучано Спаллетті буде готувати збірну Італії до матчу проти України.

Роберто Манчіні п'ять днів тому покинув пост наставника "Скуадри адзурри". Футбольна федерація Італії вже обрала йому заміну.

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Новим головним тренером італійської команди став Лучано Спаллетті. Він розпочне виконувати свої обов'язки 1 вересня. Подробиці контракту фахівця не розголошують. Збірна Італія проведе напочатку осені два матчі – проти Північної Македонії та України.

Нагадаємо, що Лучано Спаллетті в минулому сезоні очолював Наполі, з яким здобув титул чемпіона Серії А. Після тріумфу з неаполітанцями італійський фахівець вирішив піти зі своєї посади.

Зі збірною України італійці зіграють 12 вересня у відборі на Євро-2024.

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