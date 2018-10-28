toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ребров назвав причини поразки Ференцвароша у матчі, в якому його команда пропустила гол з центра поля

21 жовтня 16:25 847 Читать на русском
Ребров назвав причини поразки Ференцвароша у матчі, в якому його команда пропустила гол з центра поля
Сергій Ребров / фото із соцмереж

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував першу поразку, якої зазнав клуб під його керівництвом в матчі 11-го туру чемпіонату Угорщини від Академії Пушкаша.

"Завжди складно зібрати команду після матчів збірних. Після того, як господарі забили, вони захищалися всією командою. Десять гравців стояли в обороні, і ми не змогли прорвати ці редути. Додам, що ми відчували і великі проблеми у себе в обороні, оскільки здоровим був лише один номінальний захисник.

Ференцварош Реброва та Петряка пропустив епічний гол з центра поля

Перед грою я налаштовую своїх підопічних на те, щоб створювалося якомога більше гольових ситуацій. На жаль, сьогодні мої слова не були сприйняті належним чином. Ще раз повторю, завжди важко проходити насичену оборону, навіть для Манчестер Сіті.

Чи винен наш воротар в пропущеному м'ячі? У поразці не може бути винна одна людина. Несе відповідальність вся команда, в тому числі і я. Ми повинні краще готуватися до ігор. Врахуємо це в майбутньому", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Теги
Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
52
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук