Ребров назвав причини поразки Ференцвароша у матчі, в якому його команда пропустила гол з центра поля

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував першу поразку, якої зазнав клуб під його керівництвом в матчі 11-го туру чемпіонату Угорщини від Академії Пушкаша.

"Завжди складно зібрати команду після матчів збірних. Після того, як господарі забили, вони захищалися всією командою. Десять гравців стояли в обороні, і ми не змогли прорвати ці редути. Додам, що ми відчували і великі проблеми у себе в обороні, оскільки здоровим був лише один номінальний захисник.

Ференцварош Реброва та Петряка пропустив епічний гол з центра поля

Перед грою я налаштовую своїх підопічних на те, щоб створювалося якомога більше гольових ситуацій. На жаль, сьогодні мої слова не були сприйняті належним чином. Ще раз повторю, завжди важко проходити насичену оборону, навіть для Манчестер Сіті.

Чи винен наш воротар в пропущеному м'ячі? У поразці не може бути винна одна людина. Несе відповідальність вся команда, в тому числі і я. Ми повинні краще готуватися до ігор. Врахуємо це в майбутньому", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.