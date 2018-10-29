Ребров назвал причины поражения Ференцвароша в матче, в котором его команда пропустила гол с центра поля

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал первое поражение, которое потерпел клуб под его руководством в матче 11-го тура чемпионата Венгрии от Академии Пушкаша.

"Всегда сложно собрать команду после матчей сборных. После того, как хозяева забили, они защищались всей командой. Десять игроков стояли в обороне, и мы не смогли прорвать эти редуты. Добавлю, что мы испытывали большие проблемы и у себя в обороне, поскольку здоровым был только один номинальный защитник.

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Перед игрой я настраиваю своих подопечных на то, чтобы создавалось как можно больше голевых ситуаций. К сожалению, сегодня мои слова не были восприняты должным образом. Еще раз повторю, всегда трудно проходить насыщенную оборону, даже для Манчестер Сити.

Виноват ли наш вратарь в пропущенном мяче? В поражении не может быть виноват один человек. Несет ответственность вся команда, в том числе и я. Мы должны лучше готовиться к играм. Учтем это в будущем", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.