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Ференцварош Реброва і Петряка зазнав першої поразки в сезоні, Кішварда Мілевського поступилась Мезекевешду

21 жовтня 00:10 375 Читать на русском
Ференцварош Реброва і Петряка зазнав першої поразки в сезоні, Кішварда Мілевського поступилась Мезекевешду
Сергій Ребров / Фото Ференцварош

Відбулись чергові матчі 11-го туру чемпіонату Угорщини за участі команд українських легіонерів.

Діошдьйор відкрив рахунок у матчі проти Уйпешта, та втримати перевагу господарі не змогли і пропустили 2 м'ячі за 15 хвилин. Український півзахисник Діошдьйора Сергій Шестаков провів на полі весь матч та відзначився лише жовтою карткою.

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Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, зазнав першої поразки в поточному сезоні чемпіонату Угорщини. Кривдниками підопічних Реброва став скромний ФК Академія Пушкаша. Господарям вистачило одного голу на початку поєдинку для перемоги. У складі Ференцвароша весь матч на полі провів український хавбек Іван Петряк.

Кішварда приймала Мезекевешд. У стартовому складі господарів вийшли у старті відразу 2 українських півзахисники – Роман Карасюк та Сергій Мельник, зірковий форвард Артем Мілевський залишився на лаві запасних. У команді гостей з перших хвилин на полі з'явився ще один український хавбек Шандор Вайда, а його одноклубник Михайло Месхі залишився в запасі. Ось така українська "делегація" змагалась на полях Угорщини.

Сильнішою виявилась команда Вайди і Месхі, яка здійснила камбек у другому таймі та змогла вирвати перемогу поступаючись 0:1. Ніхто з українців результативними діями не відзначився.

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