Ребров – про виступ Ференцвароша у Лізі Європи: Клуб досяг найкращого результату за останні 15 років

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров оцінив виступи своєї команди у груповому турнірі Ліги Європи сезону-2018/18.

"Я думаю, що проти Лудогорця була наша найкраща гра. Ми боролися і мали можливості для того, щоб перемогти.

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У Ференцвароша була дуже сильна група, і я думаю, що ми здобули хороший результат, програвши лише один матч із шести. Вболівальники можуть також пишатися командою, яка зробила все.

Клуб досяг найкращого результату за останні 15 років, зігравши проти команд, які мають набагато вищий рейтинг УЄФА. Це може дати гравцям впевненість у майбутньому. Я радий, що мої футболісти відчули, що таке грати на цьому рівні", – цитує Реброва прес-служба Ференцвароша.

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