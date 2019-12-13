Ребров з Ференцварошем вилетів з Ліги Європи, Вольфсбург фінішував другим у групі Олександрії

Відбулися останні матчі групового етапу Ліги Європи у квартетах G, H та I.
Ліга Європи. Груповий етап, 6 тур
Група G
Рейнджерс – Янг Бойз – 1:1
Голи: Морелос, 30 – Барішіч, 89 (аг)
Вилучення: Джек, 90+3 (Р)
Порту – Фейєнорд – 3:2
Голи: Діас, 14, Маласія, 16 (аг), Соарес, 34 – Боттегін, 19, Ларссон, 22
Група H
Еспаньйол – ЦСКА – 0:1
Гол: Влашіч, 84
Лудогорець – Ференцварош – 1:1
Голи: Лукокі, 24 – Сігневич, 90+5
Група I
Вольфсбург – Сент-Етьєн – 1:0
Гол: Отавіу, 52
Олександрія дуже старалася, але не вирвала в Гента нічию. Як наслідок – команда Яремчука, Безуса та Пластуна вийшла в плей-офф з першого місця групи I. Вольфсбург у паралельному матчі здолав Сент-Етьєн завдяки голу Отавіу та забрав другу путівку. Олександрія з 3 очками посіла останнє місце у квартеті.
Гент переміг Олександрію у важкому матчі завдяки двом асистам Безуса
Сергій Ребров мав шанс витягнути Ференцварош в 1/16 фіналу. Сьогодні угорці в очному матчі боролися з Лудогорцем за друге місце в групі H – потрібна була виїзна перемога. Зубков і Харатін вийшли в основі, а Ігнатенко з'явився з лави запасних. Однак команда українців не зуміла переграти Лудогорець. Під завісу зустрічі "фраді" зрівняли рахунок, але на більше часу не вистачило – вони фінішували на 3 місці.
У групі G Порту в результативному матчі перестріляв Фейєнорд і вирвався на перше місце. Рейнджерс під керівництвом Джеррарда втримав нічию з Янг Бойз і залишився на другій сходинці. Нервова кінцівка з голом швейцарців не змінила ситуацію – у плей-офф Порту та Рейнджерс.