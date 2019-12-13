Ребров з Ференцварошем вилетів з Ліги Європи, Вольфсбург фінішував другим у групі Олександрії

Відбулися останні матчі групового етапу Ліги Європи у квартетах G, H та I.

Ліга Європи. Груповий етап, 6 тур

Група G

Рейнджерс – Янг Бойз – 1:1

Голи: Морелос, 30 – Барішіч, 89 (аг)

Вилучення: Джек, 90+3 (Р)

Порту – Фейєнорд – 3:2

Голи: Діас, 14, Маласія, 16 (аг), Соарес, 34 – Боттегін, 19, Ларссон, 22

Група H

Еспаньйол – ЦСКА – 0:1

Гол: Влашіч, 84

Лудогорець – Ференцварош – 1:1

Голи: Лукокі, 24 – Сігневич, 90+5

Група I

Вольфсбург – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Отавіу, 52

Олександрія дуже старалася, але не вирвала в Гента нічию. Як наслідок – команда Яремчука, Безуса та Пластуна вийшла в плей-офф з першого місця групи I. Вольфсбург у паралельному матчі здолав Сент-Етьєн завдяки голу Отавіу та забрав другу путівку. Олександрія з 3 очками посіла останнє місце у квартеті.

Гент переміг Олександрію у важкому матчі завдяки двом асистам Безуса

Сергій Ребров мав шанс витягнути Ференцварош в 1/16 фіналу. Сьогодні угорці в очному матчі боролися з Лудогорцем за друге місце в групі H – потрібна була виїзна перемога. Зубков і Харатін вийшли в основі, а Ігнатенко з'явився з лави запасних. Однак команда українців не зуміла переграти Лудогорець. Під завісу зустрічі "фраді" зрівняли рахунок, але на більше часу не вистачило – вони фінішували на 3 місці.

У групі G Порту в результативному матчі перестріляв Фейєнорд і вирвався на перше місце. Рейнджерс під керівництвом Джеррарда втримав нічию з Янг Бойз і залишився на другій сходинці. Нервова кінцівка з голом швейцарців не змінила ситуацію – у плей-офф Порту та Рейнджерс.