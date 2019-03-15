Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраці

Український хавбек Олександр Зінченко завдяки перекваліфікації в лівого латераля може отримати новий контракт у Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті розпочав переговори з Олександром Зінченком щодо продовження контракту, повідомляє The Sun.

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Українець почав регулярно потрапляти в основу команди Пепа Гвардіоли завдяки своїй перекваліфікації в лівого захисника, де він демонструє ефектну гру.

Чинна угода Зінченка діє до 2020 року. Минулого літа ним цікавились Вулверхемптон та Бетіс.

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