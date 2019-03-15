Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраці

Ліга чемпіонів — 11:31 87
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Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
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"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від ЧелсіЛіга Європи — 10:45 2531
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Визначились всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи – Динамо припинило боротьбу за трофейЛіга Європи — 00:37 5078
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Динамо – Челсі: 141 хвилина на удар, історичне побиття немовлят, або Коли граєш у футбол менше, ніж пропускаєш голівЛіга Європи — 00:25 12936
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Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історіїЛіга Європи — 14 бер 794