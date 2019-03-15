toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраці

09:29 3941 Читать на русском
Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраці
Олександр Зінченко / соцмережі

Український хавбек Олександр Зінченко завдяки перекваліфікації в лівого латераля може отримати новий контракт у Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті розпочав переговори з Олександром Зінченком щодо продовження контракту, повідомляє The Sun.

Зінченко потрапив до топ-15 найбільш ефективних гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією InStat

Українець почав регулярно потрапляти в основу команди Пепа Гвардіоли завдяки своїй перекваліфікації в лівого захисника, де він демонструє ефектну гру.

Чинна угода Зінченка діє до 2020 року. Минулого літа ним цікавились Вулверхемптон та Бетіс.

Зінченко vs Коноплянка в ЛЧ: ідеальний дует з героєм матчу та гольові атаки проти єдиного удару в площину та псевдошансу

Теги
Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Манчестер Сіті Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
17
хв
Ніцца
20:00
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук