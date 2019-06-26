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Тотті отримав пропозицію відновити кар'єру в Лідсі, – ЗМІ

06:30 51 Читать на русском
Тотті отримав пропозицію відновити кар'єру в Лідсі, – ЗМІ
Франческо Тотті / Reuters

Легендарний ветеран може повернутися на футбольне поле.

Італійські керівники Лідса запрошували колишнього капітана Роми пограти за їхню команду, інформує Tuttomercato.

Лідс став черговим претендентом на Буффона

За інформацією видання, голова правління "павичів" Андреа Радріццані запропонував Тотті відновити кар'єру в Англії. Пізніше це припущення підтвердив колишній гравець Роми і близький друг легенди "вовків" Марко Бор'єлло, хоча він не уточнив, про який саме клуб йдеться. Однак ЗМІ наполягають, що це саме Лідс.

Президент Роми може подати на Тотті до суду

Нагадаємо, Тотті завершив свою ігрову кар'єру ще в 2017 році, а нещодавно сканадально покинув функціонерську посаду в рідній команді.

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Теги
Трансфери Англія Лідс Лідс Марко Бор'єлло Марко Бор'єлло Франческо Тотті Франческо Тотті Рома Рома
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