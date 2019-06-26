Тотті отримав пропозицію відновити кар'єру в Лідсі, – ЗМІ

Легендарний ветеран може повернутися на футбольне поле.

Італійські керівники Лідса запрошували колишнього капітана Роми пограти за їхню команду, інформує Tuttomercato.

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За інформацією видання, голова правління "павичів" Андреа Радріццані запропонував Тотті відновити кар'єру в Англії. Пізніше це припущення підтвердив колишній гравець Роми і близький друг легенди "вовків" Марко Бор'єлло, хоча він не уточнив, про який саме клуб йдеться. Однак ЗМІ наполягають, що це саме Лідс.

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Нагадаємо, Тотті завершив свою ігрову кар'єру ще в 2017 році, а нещодавно сканадально покинув функціонерську посаду в рідній команді.