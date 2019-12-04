Реал вирішив повернути Хакімі після двох років у Борусії Д

Захисник Борусії Д Ашраф Хакімі наступного літа повернеться в мадридський Реал.

Рішення повернути марокканського захисника на Сантьяго Бернабеу прийняв головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан, повідомляє Marca.

Зідан вимагає від Реала повернути "борг" – француз досі чекає на топ-трансфер

За інформацією видання, в Реалі задоволені тим, як Хакімі проявив себе в Дортмунді, і йому буде наданий шанс закріпитися в основній команді мадридського клубу.

21-річний захисник є вихованцем Реала. Влітку 2018-го він перейшов у Борусію на правах дворічної оренди. Таким чином Ашраф має шанс повторити долю Дані Карвахаля, який після оренди в леверкузенський Байєр зумів стати основним в Мадриді.

У нинішньому сезоні Хакімі провів за Борусію Д 21 матч у всіх турнірах, в яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі. Його контракт з Реалом чинний до літа 2021 року.

"Бартомеу незаконно полює на Луніна": українець та президент Барселони як один з найбільших курйозів "Золотого м'яча"