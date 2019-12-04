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Реал вирішив повернути Хакімі після двох років у Борусії Д

10:57 305 Читать на русском
Реал вирішив повернути Хакімі після двох років у Борусії Д
Ашраф Хакімі / Getty images

Захисник Борусії Д Ашраф Хакімі наступного літа повернеться в мадридський Реал.

Рішення повернути марокканського захисника на Сантьяго Бернабеу прийняв головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, в Реалі задоволені тим, як Хакімі проявив себе в Дортмунді, і йому буде наданий шанс закріпитися в основній команді мадридського клубу.

21-річний захисник є вихованцем Реала. Влітку 2018-го він перейшов у Борусію на правах дворічної оренди. Таким чином Ашраф має шанс повторити долю Дані Карвахаля, який після оренди в леверкузенський Байєр зумів стати основним в Мадриді.

У нинішньому сезоні Хакімі провів за Борусію Д 21 матч у всіх турнірах, в яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі. Його контракт з Реалом чинний до літа 2021 року.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі
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