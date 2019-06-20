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Реал відклав трансфер Мбаппе на наступний рік

15:10 259 Читать на русском
Реал відклав трансфер Мбаппе на наступний рік
Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не перейде у Реал цього літа.

Мадридський клуб не буде вести переговори з ПСЖ щодо трансферу французького форварда Кіліана Мбаппе цього літа, повідомляє іспанське видання AS.

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Реал відкладе намагання придбати юну зірку до наступного літнього трансферного вікна. Крім того, "вершкові" будуть очікувати першого кроку від Мбаппе перед тим, як почати переговори.

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До слова, у поточному сезоні в активі 20-річного нападника 43 матчі за ПСЖ в усіх турнірах, де Мбаппе забив 39 голів та віддав 17 результативних передач.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Іспанія Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид Трансфери ПСЖ
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