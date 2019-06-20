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Реал зробив ПСЖ пропозицію щодо Неймара – вагома сума плюс один з гравців

09:52 2222 Читать на русском
Реал зробив ПСЖ пропозицію щодо Неймара – вагома сума плюс один з гравців
Неймар / Reuters

Мадридський Реал хоче придбати нападника ПСЖ Неймара та зробив пропозицію французам.

Мадридський клуб запропонував ПСЖ 130 мільйонів євро за бразильського форварда, а також на вибір одного з зіркових гравців – Хамеса Родрігеса або Гарета Бейла.

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Також "вершкові" запропонували контракт самому гравцеві з заробітною платою у 30 мільйонів євро на рік. Сам Неймар віддає перевагу переходу у Барселону, повідомляє MundoDeportivo.

Нагадаємо, у минулому сезоні бразильський форвард зіграв за ПСЖ 28 матчів в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

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До слова, нещодавно повідомлялось, що ПСЖ готовий продати Неймара, а головними претендентами на бразильця є гранди іспанського футболу. Французький клуб хоче отримати від трансферу одного з лідерів 300 мільйонів євро.

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