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Реал отложил трансфер Мбаппе на следующий год

15:10 144 Читати українською
Реал отложил трансфер Мбаппе на следующий год
Килиан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в Реал этим летом.

Мадридский клуб не будет вести переговоры с ПСЖ о трансфере французского форварда Килиана Мбаппе этим летом, сообщает испанское издание AS.

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Реал отложит попытки приобрести юную звезду до следующего летнего трансферного окна. Кроме того, "сливочные" будут ожидать первого шага от Мбаппе перед тем, как начать переговоры.

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К слову, в текущем сезоне в активе 20-летнего нападающего 43 матча за ПСЖ во всех турнирах, где Мбаппе забил 39 голов и отдал 17 результативных передач.

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