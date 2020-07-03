Реал завдяки голу Рамоса з пенальті здолав Хетафе та відірвався від Барселони

У четвер, в рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії, відбулось три поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 33-й тур

Реал Сосьєдад – Еспаньйол – 2:1

Голи: Вілліан Хосе, 56, Ісак, 84 – Сільва, 10

Ейбар – Осасуна – 0:2

Голи: Гарсія, 6, 74

Реал Мадрид – Хетафе – 1:0

Гол: Рамос, 79, (пенальті)

Реал Сосьєдад приймав аутсайдера першості Еспаньйол. Господарі змогли відкрити рахунок вже на 5-й хвилині матчу, але після перегляду VAR арбітром гол було скасовано через офсайд. Це додало гостям впевненості. На 10-й Ембарба красиво подав у штрафний, а Дані Лопес головою замкнув. "Бланкос" намагались відігратись, і їм це вдалось на 56-й. Оярсабаль прострілив на дальню стійку, де своєчасно опинився Вілліан Хосе, який в дотик замкнув передачу ударом на дальню штангу. Під завісу тайму перевагу для команди здобув Ісак, який на груди прийняв навісну передачу Оярсабаля і потужно пробив по центру воріт. Фінальний свисток зафіксував поразку Еспаньйола – 2:1.

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Осасуна на виїзді зустрічалась з Ейбаром. Гості забезпечили собі мінімальну перевагу ще у першому таймі. На 6-й хвилині Рубен Гарсія пробив чудовий штрафний з лінії карного майданчика і влучив точнісінько у праву дев'ятку. Більше цікавих моментів у першому таймі глядачі не побачили.

На 74-й той же Рубен Гарсія зумів оформити дубль. Це Кардона віддав чудову розрізну на Рубена, який блискавично пробив під праву стійку. Господарі намагались відігратись, проте жодного небезпечного моменту до кінця матчу створити так і не змогли.

Реал Мадрид приймав Хетафе. На 10-й хвилині Олівера завдав блискавичного удару з одинадцяти метрів, але Тібо Куртуа виконав надзвичайний сейв, врятувавши свою команду. На 24-й господарі мали нагоду відігратись, але Жуніор Вінісіус пробив занадто легко – голкіпер легко взяв м'яч.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Обидві команди мали моменти, проте реалізувати їх не виходило. На 78-й, завдяки фолу Олівейри, "вершкові" заробили пенальті. Його реалізував Серхіо Рамос, легко перегравши воротаря. Гості намагали вирвати хоча б 1 очко, але до кінця матчу небезпечних моментів створити так і не змогли. Завдяки цій перемозі Реал відірвався від Барселони на 4-и очки.

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