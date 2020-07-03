Реал благодаря голу Рамоса с пенальти одолел Хетафе и оторвался от Барселоны

В четверг, в рамках 33-го тура чемпионата Испании, состоялось три поединка. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 33-й тур

Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:1

Голы: Виллиан Хосе, 56, Исак, 84 – Сильва, 10

Эйбар – Осасуна – 0:2

Голы: Гарсия, 6, 74

Реал Мадрид – Хетафе – 1:0

Гол: Рамос, 79, (пенальти)

Реал Сосьедад принимал аутсайдера первенства Эспаньол. Хозяева смогли открыть счет уже на 5-й минуте матча, но после просмотра VAR арбитром гол был отменен из-за офсайда. Это придало гостям уверенности. На 10-й Ембарба красиво подал в штрафную, а Дани Лопес головой замкнул. "Бланкос" пытались отыграться, и им это удалось на 56-й. Оярсабаль прострелил на дальнюю штангу, где своевременно оказался Виллиан Хосе, который в касание замкнул передачу ударом на дальнюю штангу. Под занавес тайма преимущество для команды получил Исак, который на грудь принял навесную передачу Оярсабаля и мощно пробил по центру ворот. Финальный свисток зафиксировал поражение Эспаньола – 2:1.

Ла Лига определилась относительно возвращения болельщиков на трибуны

Осасуна на выезде встречалась с Эйбаром. Гости обеспечили себе минимальное преимущество еще в первом тайме. На 6-й минуте Рубен Гарсия пробил замечательный стандарт с линии штрафной площади и попал точно в правую девятку. Больше интересных моментов в первом тайме зрители не увидели.

На 74-й тот же Рубен Гарсия сумел оформить дубль. Это Кардона отдал прекрасную разрезную на Рубена, который молниеносно пробил под правую стойку. Хозяева пытались отыграться, однако ни одного опасного момента до конца матча создать так и не смогли.

Реал Мадрид принимал Хетафе. На 10-й минуте Оливьера нанес молниеносный удар с одиннадцати метров, но Куртуа выполнил нереальный сейв, спасая свою команду. На 24-й хозяева имели возможность отыграться, но Жуниор Винисиус пробил слишком легко – голкипер легко взял мяч.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Обе команды имели моменты, но реализовать их не получалось. На 78-й, благодаря фолу Оливьеры, "сливочные" заработали пенальти. Его реализовал Серхио Рамос, легко переиграв вратаря. Гости пытались вырвать хотя бы 1 очко, но до конца матча опасных моментов создать так и не смогли. Благодаря этой победе Реал оторвался от Барселоны на 4 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ