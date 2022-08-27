У суботу 3-й тур чемпіонату Іспанії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 3-й тур

Ельче – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Мендес, 20

Нереалізований пенальті: Меріно, 34 (РС)

Райо Вальєкано – Мальорка – початок матчу о 20:30

Альмерія – Севілья – початок матчу о 23:00

Бетіс у меншості втримав перемогу над Осасуною й вишов у лідери Прімери, гол Аспаса допоміг Сельті переграти Жирону

У першому матчі дня Ельче приймав Реал Сосьєдад. Гості вийшли вперед вже в середині першого тайму. Субіменді віддав фантастичний пас на Мендеса майже з центра поля на правий фланг, відрізавши всіх захисників суперника. Браїс зблизився з голкіпером і прошив його.

Згодом Мохіка сфолив у власному штрафному і арбітр призначив пенальті у ворота Ельче. Меріно підійшов до м'яча, однак не зміг переграти Бадію. По перерві команли обмінялись небезпечними моментами, однак рахунок залишився без змін.

Як наслідок, "біло-голубі" набрали 6 очок і розташувались на п'ятій сходинці турнірної таблиці, Ельче з 1 пунктом – вісімнадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ