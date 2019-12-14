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ЗОРЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ СОСЬЄДАД - БАРСЕЛОНА

Реал Сосьєдад – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

21:04 249 Читать на русском
Реал Сосьєдад – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Реал Сосьєдад – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Реал Сосьєдад відібрав очки в Барселони в поєдинку 17-го туру іспанської Ла Ліги. Відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей матчу до вашої уваги.

12’ Мікель Оярсабаль
62’ Александр Ісак
 
Антуан Грізманн 39’
Луїс Суарес 49’
12’ Мікель Оярсабаль
39’ Антуан Грізманн
49’ Луїс Суарес
62’ Александр Ісак

Команди обмінялися голами в кожному з таймів, звівши двобій на Аноеті до результативної нічиєї.

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Баски відкрили рахунок уже на 12-й хвилині, коли Мікель Оярсабаль впевнено реалізував пенальті за фол Бускетса. Відігралися "блаугранас" перед перервою. Це Антуан Грізманн скористався виходом віч-на-віч із голкіпером і "черпаком" перекинув м'яч через Реміро.

На старті другої половини вперед вийшла Барса. Мессі вивів Суареса фактично на порожні ворота, а Луїс не промахнувся метрів із восьми. Та останнє слово в матчі було за Сосьєдадом. На 62-й хвилині тер Штеген відбив перед собою простріл із лівого флангу, а Александр Ісак миттєво покарав німця за помилку.

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Джерело: MEGOGO
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Відеоновини Іспанія Реал Сосьєдад - Барселона Барселона Барселона Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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