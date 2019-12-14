Реал Сосьєдад – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Реал Сосьєдад відібрав очки в Барселони в поєдинку 17-го туру іспанської Ла Ліги. Відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей матчу до вашої уваги.

Команди обмінялися голами в кожному з таймів, звівши двобій на Аноеті до результативної нічиєї.

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Баски відкрили рахунок уже на 12-й хвилині, коли Мікель Оярсабаль впевнено реалізував пенальті за фол Бускетса. Відігралися "блаугранас" перед перервою. Це Антуан Грізманн скористався виходом віч-на-віч із голкіпером і "черпаком" перекинув м'яч через Реміро.

На старті другої половини вперед вийшла Барса. Мессі вивів Суареса фактично на порожні ворота, а Луїс не промахнувся метрів із восьми. Та останнє слово в матчі було за Сосьєдадом. На 62-й хвилині тер Штеген відбив перед собою простріл із лівого флангу, а Александр Ісак миттєво покарав німця за помилку.

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