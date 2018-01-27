Реал розгромив Валенсію в неоднозначному матчі: Роналду і Марсело показали зуби, екс-захисник Барси привіз 2 пенальті

Реал здобув непросту розгромну перемогу у Валенсії в матчі 21 туру чемпіонату Іспанії.

Реал почав дуже активно. Роналду ледь не схопив травму на рівному місці, а Бейл не зміг переграти воротаря, який перед цим врізався у свого ж захисника. Не дивно, що Мадрид відкрив рахунок. Марсело, Бензема і Роналду розіграли міні-футбольну триходівку, після чого Кріштіану відверто збили у штрафному. Вирок португалець виконав сам і без натяку на проблеми.

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Валенсія декілька разів огризалась, однак Навас діяв впевнено на лінії. Реал забив з контри після кутового господарів, але більшість часу домінував на чужій половині поля. Колишній захисник Барселони Мартін Монтойя зрубав Роналду перший раз, а в моменті з другим пенальті врізався в спину Бензема. Безрозсудність правого фулбека, в якого повірив Гвардіола, принесла Реалу 2 легких голи переваги. Валенсія також претендувала на 11-метровий, однак арбітр справедливо не купився. Парехо став підгинати ноги ще до крихітного контакту з Каземіро і попросту малював пенальті.

На початку другого тайму знову виникла нагода для гучних протестів "Местальї". Каземіро заблокував суперника у своєму штрафному, і це було більш схоже на пенальті, проте арбітр промовчав і тут. А потім Начо врізався в Гайя, і це ще раз було близько до 11-метрового. Нічого, Валенсія у цій же атаці забила. Міна помстився Начо, вигравши у нього повітряну боротьбу на рівні плеча Роналду.

Валенсія взагалі частенько змітала Реал навіть у його штрафному, по перерві раз по раз роблячи посміховисько із "королівського" захисту.

Та в останні 10-15 хвилин матчу Мадрид почав розривати суперника у відповідь. Марсело з Асенсіо, який вийшов на заміну, удвох висміяли 5-х захисників кількома пасами між собою. А згодом ще один джокер Зідана Ковачіч елегантно відкинув п'ятою на Крооса, і Тоні влучив ударом з межі штрафного.

Роналду, Бензема і Бейл не такі безпомічні, як думали

BBC вийшов і довів, що може працювати разом і приносити плоди. Хай навіть це тривало не більше години, а той й тільки перші 45 хвилин, але це було сильно. До слова, Роналду, Бензема і Бейл вийшли в основі на матч Реала вперше за 279 днів!

Кріштіану виглядав динамічним і активним, однак краще йому вдавалось підігрувати партнерам, ніж завершувати самому. Бензема аналогічно, хоча Карім ще так на 60-й заслужив поступитись місцем на полі Асенсіо (заміна відбулась на 77-й). Бейл діяв найгірше зі згаданого тріо – запоров момент і був не таким активним. Утім загалом це тріо показало, що Зідан ще може на них розраховувати у боротьбі за життя в Мадриді.

Суддя міг поставити 1 або й 5 пенальті Хав'єр Естрада Фернандес пережив важкий матч з честю, але не без питань. Команди частенько фолили один проти одного і не раз це траплялось у штрафному. Колишній іспанський рефері Андухар Олівер вважає обидва пенальті, реалізовані Роналду, справедливо призначеними. Валенсія разів зо 3 претендувала на пенальті, і у 2-х випадках було дуже схоже. Утім після одного з таких суперечливих епізодів господарі повернулись у гру, забивши гол на 1:2. Загалом суддя, на перший погляд, діяв трохи непослідовно, однак глобально на результат не вплинув. Зрештою, якби суддя так хотів вбити Валенсію, то Монтойя оформив би "хет-трик" подарованих пенальті, коли жорстко прийняв Роналду в 2-му таймі. Валенсія мала всі шанси не програти попри розгром Фланги Реала були дуже круті і швидкі. Роналду, Марсело, Асенсіо після виходу робили, що хотіли. Однак десь те ж саме можна сказати і про Валенсію. Особливо старався Гайя. У другому таймі команда Марселіно видала шалені півгодини, та відзначилась тільки раз. Навас за рахунку 1:2 вже падав на бік, проте встиг виставити ногу, як у хокеї воротар працює ключкою. Декілька промахів валенсійців були непробачальними, зокрема, і у порожні ворота. Як підсумок, подарунки Реалу біля обох воріт, а також втома наприкінці матчу зробили велику поразку невідворотною. Реалу все ще є, чого боятись перед матчами з ПСЖ Найслабша ланка мадридців це захист. Без Серхіо Рамос він виглядав, як прохідний двір. Фанати Реала мають молитись, аби капітан встиг відновитись і бути у формі до дуелей з Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів. Варан і Каземіро декілька разів намагались вибити м'яч вбік суперника у ситуації, коли Навас спокійно його ловив. Начо і Карвахаль також багато помилялися, а з Марсело набагато кращий вінгер, ніж захисник. ПСЖ з Неймаром, Кавані та Мбаппе не буде таким "люб'язним", як Валенсія, і може не пробачити Реал аж стільки разів. Цікаві факти Роналду встановив історичний рекорд 11-метрових у чемпіонаті Іспанії. Кріштіану пробив 72-й пенальті (61 реалізований) у Прімері. Це на 1 більше, ніж в Уго Санчеса, який теж грав за Реал. Реал Мадрид завжди вигравав у Прімері, коли забивав Марсело: 23 голи = 23 перемоги. Зідан і його армада тріумфують на виїзді в чемпіонаті Іспанії вперше за понад 3 місяці. Востаннє "вершкові" виграли в гостях ще 14 жовтня проти Хетафе. Востаннє Реал забивав 11 голів у 2-х матчах Прімери ще при Рафі Бенітесі у 2015-му. Валенсія вперше в історії Ла Ліги пропустила 2 голи з пенальті в першому таймі. Гравець матчу – Марсело Бразилець забирає лаври героя у Кріштіану. Марсело взяв участь у трьох гольових атаках і був тим вирішальним елементом Зідана, який змушував Валенсію тремтіти. Придумав на пару з Асенсіо і завершив третій гол, який вбив інтригу. Роналду був дуже і дуже на рівні, однак кілька разів у своєму стилі розтринькав вбивчі моменти і не настільки рівно і продуктивно в атаці провів весь матч. Ще одним з героєм гри можна було б вважати Кейлора Наваса, який 2-3 рази робив мегакруті сейви.

Іспанія. Прімера, 21 тур

Валенсія – Реал – 1:4

Голи: Міна, 58 – Роналду, 16, 38 (обидва з пенальті), Марсело, 84 Кроос, 89