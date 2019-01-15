Реал провів переговори з представниками Пйонтека

Мадридський Реал серйозно налаштований у підписанні форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека.

Представники Реала провели перші переговори з агентами польського таланта Кшиштофа Пйонтека, повідомляє AS.

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За інформацією видання, окрім мадридців форвардом зацікавлені багато європейських грандів.

В Дженоа заперечили будь-які запити зі сторони "вершкових" щодо 23-річного нападника. Але італійський клуб не виключає продаж поляка не менш, ніж за 50 млн євро.

Варто відзначити, Пйонтек є основним конкурентом форварда Ювентуса Кріштіану Роналду в гонці бомбардирів італійського чемпіонату ( на рахунку португальця – 15 голів, у поляка – 13).

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