Кубок европейских чемпионов 1959/60, финал

Реал – Айнтрахт – 7:3

Голы: Ди Стефано, 27, 30, 73, Пушкаш, 46, 56 (пен), 60, 71 – Крес, 18, Штайн, 72, 75

В среду, 10 августа, в 22.00 Реал и Айнтрахт разыграют Суперкубок УЕФА. Мадридцы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, а немецккая команда победила в Лиге Европы.

Соперники встречались только раз в еврокубковой истории – в финале 5-го Кубка европейских чемпионов. 18 мая 1960 года Реал и Франкфурт вышли на поле Хэмпден Парк в Глазго на глазах 127 тысяч болельщиков.

Немцы открыли счет, но еще до конца первого тайма дважды пропустили. После перерыва Реал показал настоящий класс и забил в ворота Франкфурта 5 мячей. Героями финала стали Ференц Пушкаш и Альфредо Ди Стефано, оформившие покер и хет-трик соответственно.

Поединок завершился победой Реала – 7:3. Интересно, что для встречи с Мадридом Айнтрахту пришлось тогда тоже обыграть в полуфинале Рейнджерс. В этом году "орлы" одолели Рейнджерс в финале Лиги Европы и таким образом получили матч с Реалом в Суперкубке.

Найкращий гравець Айнтрахта не на полі – особлива зброя вивела у фінал ЛЄ і зберегла обличчя справжнього футболу