Реал провів перемовини з агентом Ндомбеле, – AS

Хавбек Лона Танге Ндомбеле влітку може змінити клубну прописку.

Представники мадридського Реала зустрілися з агентом французького півзахисника, аби встановити перший контакт та дізнатись про плани самого гравця, повідомляє видання AS.

ПСЖ хоче придбати Ндомбеле

На трансфері Ндомбеле наполягає головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан. Щоправда, 22-річним футболістом також цікавляться ПСЖ та Ювентус.

Ліон готовий продати Ндомбеле щонайменше за 70 млн євро

До слова, у поточному сезоні в активі Ндомбеле 44 матчі за Ліон в усіх турнірах, де півзахисник забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.