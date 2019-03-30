ПСЖ хоче придбати Ндомбеле

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле може перейти в ПСЖ.

ПСЖ зацікавлений у придбанні хавбека Ліона Танге Ндомбеле, повідомляє L'Equipe.

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Раніше повідомлялось про інтерес до Аллана, якого вже начеб-то переконали партнери по збірній Бразилії, що виступають у паризькому гранді.

ПСЖ вже веде роботу щодо переходу 22-річного гравця Ліона. Також його у себе бажають бачити Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем.