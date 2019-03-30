toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

ПСЖ хоче придбати Ндомбеле

06:00 92 Читать на русском
ПСЖ хоче придбати Ндомбеле
Танге Ндомбеле / соцмережі

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле може перейти в ПСЖ.

ПСЖ зацікавлений у придбанні хавбека Ліона Танге Ндомбеле, повідомляє L'Equipe.

Символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів: Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб

Раніше повідомлялось про інтерес до Аллана, якого вже начеб-то переконали партнери по збірній Бразилії, що виступають у паризькому гранді.

ПСЖ вже веде роботу щодо переходу 22-річного гравця Ліона. Також його у себе бажають бачити Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем.

Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Ліон Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
47
хв
Хетафе
14:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук