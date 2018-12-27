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Реал полює за 16-річним талантом Фламенго – його клаусула складає 70 мільйонів євро

21:41 213 Читать на русском
Реал полює за 16-річним талантом Фламенго – його клаусула складає 70 мільйонів євро
Рейньєр Жезус / фото із соцмереж

Реал зацікавлений у підписанні півзахисника Фламенго Рейньєра Жезуса.

Чергова зірка академії Фламенго Рейньєр Жезус зацікавив мадридський Реал, повідомляє Marca з посиланням на Globoesporte.

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"Вершкові" вже мають успішний досвід купівлі юніорів бразильського клубу в особі Вінісіуса Жуніора. Однак за Жезуса, контракт якого діє до 2020 року, доведеться заплатити ще більше – його клаусула становить 70 млн євро.

Зазначається, що конкуренцію за атакувального півзахисника Реалу готові скласти Манчестер Сіті, Ювентус та Рома.

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В нинішньому сезоні Жесус провів 3 матчі за Фламенго, в яких відзначився одним забитим голом.

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